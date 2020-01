Man op rooftocht op Amsterdam Centraal: drie winkeldiefstallen in tien minuten

AMSTERDAM - Een man die op rooftocht was op station Amsterdam Centraal, is zondagavond tegen de lamp gelopen. Hij pleegde drie winkeldiefstallen binnen tien minuten en rolde kort daarop ook nog de telefoon van een vrouw.

Een agent van het Team Openbaar Vervoer had een slecht gevoel bij de man en besloot hem te volgen. Hij zag hoe de man drie winkeldiefstallen pleegde, maar besloot om niet direct in te grijpen. Hij vermoedde dat de man tot meer in staat zou zijn, schrijft de politie op Facebook.

Zakkenroller

Een paar minuten later begon de man te rollen. Terwijl hij een aantal vragen stelde aan een van zijn slachtoffers, pakte hij haar mobiele telefoon uit haar jaszak.

Dit was voor de politie een reden om de man aan te houden. Tijdens de aanhouding werd in de twee tassen die de verdachte bij zich had onder andere een laptop aangetroffen die van een Amerikaanse zakenman bleek te zijn. De Amerikaan was die ochtend in een trein in Brussel bestolen van de twee tassen.

De verdachte moet zich deze week voor vijf zaken bij de rechter verantwoorden.