Man (53) al bijna honderd keer veroordeeld voor diefstal

ZAANDAM - Een 53-jarige man uit Zaandam heeft de term 'veelpleger' een heel nieuwe dimensie gegeven. Zo werd hij niet één of twee keer veroordeeld voor het stelen uit winkels en ook geen twintig of dertig keer. De beste man is maar liefst 94 keer (!) veroordeeld omdat hij niet van andermans spullen kon afblijven.