Verwarde man (24) Wognum trok zwangere vrouw uit auto: getuigen gezocht

WOGNUM - De politie zoekt mensen die afgelopen dinsdag hebben gezien hoe een verwarde man in Wognum automobilisten benaderde en in een enkel geval zelfs fysiek belaagde.

De man liep tussen 19.45 uur en 20.15 uur weg uit zorginstelling Leekerweide aan de Verlengde Kerkweg. Hij is vervolgens voor rijdende auto's gaan lopen en heeft de bestuurders aangesproken.

"Ik deed het raam open aan de passagierskant, maar hij probeerde direct binnen te komen", zei een automobilist woensdag tegen NH Nieuws. "Gelukkig zijn mijn portieren standaard op slot, dus kon hij niet binnenkomen. Ik dacht dat hij me wilde beroven."

Politie gebeld

Na de toenaderingspoging reed de automobilist weg, belde de politie en probeerde de man van een afstandje in de gaten te houden. Niet veel later werd de man op de Verlengde Kerkweg aangehouden.

De politie bevestigde dinsdag dat de 24-jarige Alkmaarder meerdere automobilisten had benaderd, maar dat het bij niemand was gelukt om binnen te komen. De politie Hoorn deelt vandaag een andere lezing op Facebook: nadat de man tevergeefs had geprobeerd om bij enkele auto's binnen te dringen, slaagde hij daar bij een volgende poging wél in.