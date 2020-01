Verwarde man probeert auto's binnen te dringen: "Ik dacht dat hij me wilde beroven"

WOGNUM - Een verwarde man heeft meerdere automobilisten in de omgeving van Wognum de schrik van hun leven bezorgd. Hij hield ze aan en probeerde vervolgens hun voertuigen binnen te dringen. "Ik dacht dat hij me wilde beroven", vertelt een slachtoffer aan NH Nieuws.

De man reed gisteravond rond 19.45 uur tussen Wognum en Wadway toen een man plotseling voor zijn auto stond en hem dwong te stoppen. "Ik deed het raam open aan de passagierskant, maar hij probeerde gelijk binnen te komen. Gelukkig zijn mijn portieren standaard op slot, dus kon hij niet binnen komen."



Vervolgens gaf de man gas en probeerde hij zijn aanvaller te ontvluchten. "Eerst bleef hij de deur nog vast houden, maar toen ik te hard ging moest hij loslaten." Hij belt vervolgens de politie, en probeert de man in het zicht te houden. Niet veel later wordt de man aangehouden bij de Verlengde Kerkweg in Wognum.

Meerdere automobilisten belaagd

De politie bevestigt dat de man, een 24-jarige Alkmaarder, meerdere automobilisten heeft lastig gevallen, maar dat het bij niemand is gelukt binnen te komen. "Hij zat in een crisisopvang die ook al alarm bij ons had geslagen. We weten nog niet waarom hij die auto's probeerde binnen te dringen", legt een politiewoordvoerder uit.

De man zit nog steeds vast.