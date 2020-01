Dierenorganisatie uit kritiek op Jumping Amsterdam: "Paarden bloeden regelmatig uit hun mond"

AMSTERDAM - Gisteren is het jaarlijkse paardensportevenement Jumping Amsterdam van start gegaan. Tal van paardenliefhebbers zijn naar de hoofdstad gekomen om de beste wedstrijdpaarden van de wereld te bekijken. Toch staat niet iedereen om het evenement te springen. Dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de dieren.

ANP

In een deze maand verschenen rapport schrijft de organisatie dat met name wedstrijddieren stress kunnen ervaren. Zo moet er gebruik gemaakt worden van een bit om de dieren tot grote prestaties te dwingen. "Hiermee wordt er een enorme kracht uitgeoefend op de gevoelige mond van het paard. Dit beschadigt het tandvlees, de tong, de lippen, de wangen en het veroorzaakt pijn. Regelmatig beginnen paarden hierdoor uit hun mond te bloeden. Al lang voordat ze bloeden, is er echter sprake van verwondingen", staat er te lezen in het rapport. "Om protest van het paard tegen het bit te minimaliseren wordt een neusriem gebruikt. Probeert het paard de mond toch te openen, dan veroorzaakt dit pijn op het neusbot en de onderkaak. Uit een onderzoek onder 750 sportpaarden bleek dat de neusriem bij 93 procent te strak zat. Ook dit tast het paardenwelzijn in ernstige mate aan", stelt Dier&Recht.

Publieksgeld Het paardenevenement wordt door de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland gesponsord met publieksgeld. De Partij voor de Dieren (PvdD) eist dat de overheid zich terugtrekt als sponsor: "De gemeente Amsterdam staat op het standpunt dat evenementen met dieren ongewenst zijn vanwege dierenwelzijnsbezwaren. Daarom verbaast het ons dan ook zeer dat hetzelfde gemeentebestuur Jumping in Business subsidieert met een fors bedrag van 102.800 euro en wethouder Kukenheim zelfs ambassadeur van het evenement is en raadsleden uitnodigt voor het VIP-terras", zo schrijft raadslid Anke Bakker (PvdD).

Quote Het is pure kermis ten koste van dieren Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Westernfilms Ook statenlid van de Ines Kostić (PvdD) heeft geen goed woord over voor het evenement: "Bij Jumping Amsterdam zien we bizarre side-shows en gevaarlijke stunts in stijl van Amerikaanse westernfilms en rodeo’s. Pure kermis ten koste van dieren. Een beeld uit een verleden toen we nog veel minder snapten van dieren en een beeld dat ook bij de paardensport verleden tijd moet worden. Het is tijd om nieuwe keuzes te maken en geen evenementen met dieren meer te sponsoren. Er zijn goede alternatieven genoeg", aldus Kostić.

Reactie organisatie De organisatie van Jumping Amsterdam is ontsteld over het rapport. Persvoorlichter Klaas Dijkstra legt uit dat er van dierenleed absoluut geen sprake is. "Elk paard dat hier rondloopt, is in topconditie. Bij binnenkomst worden de paarden gecontroleerd door een dierenarts. Daarnaast vindt er voor en na elke dressuur een controle plaats", vertelt hij.

Dijkstra vraagt zich af waarom Dier&Recht nooit is langsgekomen. "Onze deuren staan wagenwijd open voor ze. Ze mogen kijken voor én achter de coulissen. Ze mogen met de dierenartsen praten of zelf onderzoek doen. Maar we hebben nooit wat van ze vernomen."

Quote "De ruiters zijn boos en verontwaardigd over het rapport" KLaas dijkstra, jumping amsterdam

Het rapport van Dier&Recht heeft Dijkstra geraakt. Hij is dagelijks met paarden bezig en dit rapport doet hem pijn. "Je bent van 's ochtends tot de 's avonds met paarden bezig. Jaar in jaar uit. Je hebt een band met het dier en doet er alles aan zodat 'ie het zo goed mogelijk heeft. En dan lees je dat iemand vindt dat je het dier feitelijk mishandelt. De ruiters zijn echt boos en verontwaardigd over het rapport", vertelt hij. 'Beter dan bejaarden' "Daarnaast zijn we continu bezig met innovatie in de paardensport. Ik durf haast wel te stellen dat de meeste paarden het in deze tak van de sport haast beter hebben dan de meeste ouderen in een bejaardentehuis. Een paard dat niet goed in z'n vel zit, presteert namelijk niet. Als het last heeft van iets, gaat het echt niet over een balk springen. Een paard faket niet", besluit hij.

Quote "Ik vind het goed dat buitenstaanders de paardenwereld scherp houden, maar dan wel op basis van feiten" Anky van Grunsven

Drievoudig olympisch kampioene Anky van Grunsven sluit zich hier bij aan. "Ik vind het goed dat buitenstaanders de paardenwereld scherp houden, maar dan wel op basis van feiten en goede onderbouwingen. Niet door simpelweg te roepen en naar hartenlust resultaten van onderzoeken door elkaar te husselen of bij elkaar op te tellen, net hoe het uitkomt. Een klein groepje criticasters speelt in op de onwetendheid van het grote publiek om een hetze tegen de sport te creëren", schrijft ze in een column bij De Telegraaf. "Daarbij weet elke ruiter: een paard kan absoluut niet faken. En laat zich zeker niet dwingen om te komen tot prestaties. Ik zeg met een gerust hart dat ik gelukkige paarden op stal heb", aldus Van Grunsven. Jumping Amsterdam is nog tot en met 26 januari te bezoeken in de RAI in Amsterdam.