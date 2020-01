Spaanse opvang wil Texelse konikpaarden helpen: Staatsbosbeheer zegt vooralsnog 'nee'

TEXEL - De Spaanse stichting Paarden in Nood heeft contact gezocht met Staatsbosbeheer Flevoland om de konikpaarden die van Texel worden gehaald over te nemen. Dat lijkt, vooralsnog, niet te gaan gebeuren.

Volgens Hoitsema wil Staatsbosbeheer Flevoland niet meewerken, omdat ze niet aan particulieren verkopen. "En wat een onzin. We hebben 180 hectare land bij Sevilla. Het is hier semi-free nature. We hebben al 190 paarden, waaronder 19 koniks, en weten hoe we voor ze moeten zorgen. Ze krijgen vitamines en worden bijgevoerd als het nodig is."

Laura Hoitsema snapt dat de beslissing tot slacht niet op Texel ligt, en weet dat ze in Flevoland moet zijn om de paarden naar Spanje te krijgen. "Maar Texel kan op me rekenen als ze dat willen. Die paarden kunnen wat mij betreft morgen deze kant opkomen. Wij zijn klaar voor ze."

Mogelijk toch herplaatsing

Gisteren kondigde Staatsbosbeheer aan dat er een kleine kans is dat de dieren toch kunnen worden herplaatst. Ze zouden dan elders in het gebied van Staatsbosbeheer terechtkomen. Wanneer over deze plannen meer duidelijkheid is, en waar de paarden vervolgens exact naartoe gaan, is nog niet bekend.