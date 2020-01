Rechter fluit burgemeester terug: sportcomplex OFC moet open blijven

OOSTZAAN - Voetbalclub OFC in Oostzaan hoeft zijn deuren niet te sluiten. Dat heeft de rechter zojuist besloten. De gemeente is volgens de rechtbank te voorbarig geweest in de spoedsluiting van het sportcomplex.

Vorige week vrijdag sloot burgemeester Rob Meerhof per direct het sportcomplex aan de Twiskeweg, omdat volgens hem de openbare orde in gevaar zou zijn. Bezoekers van de voetbalclub OFC zouden zich niet meer veilig voelen.

OFC verzette zich tegen dat besluit en spande een rechtszaak aan. De civiele rechter maakte eerder in een kort geding al een einde aan de sluiting. Vandaag stemde ook de bestuursrechter in met het afwijzen van het bevel.

'Veiligheid van sporters is in gevaar'

Volgens de gemeente Oostzaan zijn er tussen augustus 2018 en september 2019 te veel ernstige en gevaarlijke incidenten geweest rond de club. Mensen die in verband staan of hebben gestaan met OFC zouden worden bedreigd of in groot gevaar worden gebracht. Daardoor zou de veiligheid van de sporters niet meer te waarborgen zijn.

Ook bestaan er al sinds 2016 vragen over de geldstromen naar de kas van OFC. Die onduidelijkheid was voor de FIOD reden genoeg voor een inval bij de club. Er werden papieren en harddrugs in beslag genomen. De twijfels spitsten zich vooral toe op de rol van de voorzitter Marwan K. die de club zou gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Deze verdenkingen zijn nooit bewezen.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende bewijs dat de openbare orde op het sportcomplex zal worden verstoord. Daarnaast zouden de genoemde incidenten te lang geleden zijn gebeurd.