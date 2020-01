Gemeente Oostzaan sluit complex van voetbalclub OFC

OOSTZAAN -De gemeente Oostzaan sluit per direct het sportcomplex van voetbalclub OFC aan de Twiskeweg omdat volgens de burgemeester de openbare orde in gevaar zou zijn. Bezoekers van de voetbalclub OFC zouden zich niet meer veilig voelen.

Al sinds 2016 bestaan er vragen over de geldstromen naar de kas van OFC . Die onduidelijkheid was voor de FIOD reden genoeg voor een inval bij de club. Er werden papieren en hardrugs in beslag genomen.

In een extra vergadering heeft de gemeenteraad volledig inzicht geeist in de administratie van de club. Als die duidelijkheid niet voor vandaag 12 uur gegeven zou worden, ging er een slot op het hek van de club. En die duidelijkheid is niet gegeven.

OFC gaat tegen het besluit van de gemeente in beroep en heeft daartoe een bestuursrechtelijk kortgeding aangespannen bij de rechter in Haarlem. Die rechtzaak dient vanmiddag om 14.00 uur.

Veiligheid

"Ik sta naast de voetbalclub OFC en haar leden", laat de burgemeester weten in een reactie. "Maar ik sta ook voor de veiligheid van de ouders, vrijwilligers en kinderen die daar voetballen. De gemeente Oostzaan is al sinds juni in gesprek met de club maar de gewenste duidelijkheid is nooit gekomen."