'Bij Jopenkerk neergeschoten Beverwijker was bekende van politie'

Dat meldt het Haarlems Dagblad vanavond. De politie wil tegenover de krant echter niet kwijt waarom de man een bekende was of hoe hij bekend stond. Ook zeggen ze niet of er rekening wordt gehouden met een afrekening in het criminele circuit.

Het slachtoffer werd gisteravond bij café-restaurant de Jopenkerk neergeschoten. Nadat hij ter plaatse was gereanimeerd werd hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de loop van de ochtend overleed.

Enkele uren na het schietincident hield de politie een 21-jarige Haarlemmer aan. Hij zit vast en zijn betrokkenheid wordt onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.