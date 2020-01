Gewonde bij schietpartij bij Haarlemse Jopenkerk

HAARLEM - Bij een schietpartij in Haarlem is vanavond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Gedempte Voldersgracht, pal naast café-restaurant de Jopenkerk.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is ter plaatse en doet sporenonderzoek. Daarvoor is een deel van de straat en het plein voor de Jopenkerk afgezet.

Signalement verdachte

Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een verdachte. Het gaat om een man van circa 1.65 meter lang. Hij draagt zwarte kleding, waaronder een muts of een pet.

Na de schietpartij is hij richting de Raamgracht gerend. Wie hem ziet, krijgt het dringende advies hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.