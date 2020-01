Uitgeestse westernruiters gaan voor goud in 2020: "Dit wordt óns jaar!"

UITGEEST - Het is een relatief onbekende tak van de ruitersport, maar bij pensionstal Uitgeest hebben ze heuse western-kampioenen in huis. Dit jaar staan er meerdere grote wedstrijden op het programma en gaan de ruiters - wederom - voor goud.

Voor Karin Winter, die vorig jaar zilver veroverde op het NK, was het liefde op het eerste gezicht. "Ik ben in 1993 in aanraking gekomen met westernrijden en heb nooit meer wat anders gewild. Het past gewoon bij me."