Hartpatiënte Pieternel gaat na moeilijke tijd voor 2020: "Dit wordt mijn jaar!"

Het begint in 2018 als ze last krijgt van benauwdheidsklachten, zo legt ze uit. "Volgens mijn huisarts moest ik op ademhalingstherapie, en toe ik niet veel later weer belde kreeg ik te horen dat er griep heerste en dat ik het moest aankijken. Maar op een zondagnacht ging het echt niet meer en belandde ik in het ziekenhuis."

"Begin 2019 kon ik bij het UMC in Utrecht terecht en kreeg ik een steunhart", legt Pieternel uit. Het bleek een zware operatie, met allerlei complicaties - zoals onder meer een longontsteking. Toch blijkt het wel haar redding. "Er loopt nu een kabel vanuit mijn lichaam naar een kastje dat ik altijd bij me draag; een steunhart. Die stuurt mijn hart volledig automatisch aan. Het apparaat heeft me een tweede leven gegeven."

Waar ze eerst nergens energie voor had, kan ze nu weer wat dingen doen. Zoals kleine stukjes op de elektrische fiets of lopen, en de deur uit voor een kleine boodschap. Toch is het steunhart een tijdelijke oplossing. "Ik merk dat het alweer wat minder gaat. Bovendien moet ik niet met lege accu's komen te zitten, want dan ben ik binnen een half uur dood."



Toch reageerde ze enthousiast op onze oproep aan Noord-Hollanders waarom 2020 hun jaar gaat worden. "Ik hoop dat ik dit jaar op de donorlijst kom voor een harttransplantatie. Dit is de echte oplossing. Maar ook dat heeft flink wat voeten in aarde. Het is een zware ingreep, en er is een wachtlijst van drie tot vijf jaar. Maar ik hoop dat het door de nieuwe donorwet sneller gaat."