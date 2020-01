Politie start buurtonderzoek na autobranden Heemskerk

Twee auto's gingen vannacht in vlammen op. Een derde autobus raakte flink beschadigd. De voertuigen zouden van een schoonmaakbedrijf zijn. Om erachter te komen wat er precies gebeurd is, doet de politie een buurtonderzoek. Ook zijn agenten op zoek naar getuigen, die iets gezien hebben rond 02.40 uur vannacht.

Eerder raak

Het is niet de eerste keer dat er deze maand een voertuig in brand is gevlogen in Heemskerk. Op 19 januari is een pick-up afgebrand, ook deze zou van het schoonmaakbedrijf zijn.

Een verband tussen deze autobrand en de autobranden van afgelopen nacht, worden nog niet met elkaar in verband gebracht. Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws weten. Wel nemen ze mee in het onderzoek, dat beide autobranden bij auto's van een schoonmaakbedrijf zijn geweest.