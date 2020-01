Drie auto's uitgebrand in één nacht in Beverwijk en Heemskerk

BEVERWIJK & HEEMSKERK- In Beverwijk en Heemskerk zijn afgelopen nacht drie auto's in de brand gevlogen. De eerste vond plaats in Beverwijk op het terrein van een autogarage aan de Alkmaarseweg. Bij een tweede brand, aan de Wilhelmina Druckerstraat in Heemskerk, stonden twee auto's in de brand.

NieuwsFoto / Laurens Bosch

De brandweer werd rond 00.45 uur gealarmeerd over de brand in Beverwijk. De brandweer heeft het vuur geblust maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd werd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Schoonmaakbedrijf Bij de tweede brand gingen twee auto's in vlammen op en een derde autobus raakte beschadigd. De brand ontstond rond 03.45 uur. De voertuigen zouden van een schoonmaakbedrijf zijn. Op 19 januari is bij een brand in Heemskerk een pick-up afgebrand, ook deze zou van het schoonmaakbedrijf zijn. Tekst gaat verder onder de foto's:

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Autobranden in Beverwijk en Heemskerk

Of er verband is tussen de branden is nog onbekend. De politie zal vandaag verder onderzoek doen.