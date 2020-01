🐾Disney in het echt: meer dan 101 spelende Dalmatiërs op het IJmuidense strand🐾

IJMUIDEN - Wie zondagochtend op het strand van IJmuiderslag liep, kreeg vlekken voor zijn ogen. Liefhebbers van Dalmatiërs kwamen bij elkaar om aandacht te vragen voor het Dalmatiër in Nood-fonds

Met het geld dat wordt opgehaald, kunnen de gestippelde honden die niet de zorg krijgen die ze verdienen, worden herplaatst. Wie de baasjes met hun honden in de weer zag op het strand, kan niet anders constateren dat het met de zorg van de baasjes voor hun 'rijst met krentenhond' over het algemeen wel goed zit.

Een van de mensen op het strand heeft een hond van een ander ras een wit kleedje met zwarte stippen omgedaan. Om er toch een beetje bij te horen. "Dit leek me wel ludiek", zegt de vrouw. "Onze Dalmatiër moet nog geboren worden, maar ik kan niet wachten...."

"Het zijn ontzettend leuke dieren", zegt één van de baasjes. "Ik heb al sinds 1970 Dalmatiërs. Ik houd gewoon erg veel van ze. Hoe ver die liefde gaat? Erg ver. Ik doe alles voor 'm. Bij mij thuis is alles zwart wit, de kleuren van de hond. Nee, hij komt niets te kort."

Quote

Even verderop loopt een vrouw te zoeken naar haar Dalmatër. "Lastig vinden tussen alle soortgenoten. Ik zou het vreselijk vinden om hem kwijt te raken. Ben echt gek op hem. Als ik zou moeten kiezen tussen mijn man en de hond? Geen twijfel mogelijk: de hond", zegt ze met een lach. Even later vindt ze haar Dalmatier aan de vloedlijn terug. "Ik ben dolgelukkig. Wat zou ik zonder hem moeten?"