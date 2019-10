Puppy Terrie na zenuwslopende zoektocht weer herenigd met baasjes

HEILOO - Ontroostbaar waren Susan en haar kinderen toen hun puppy Terrie op een onbewaakt moment weg kon glippen en er in een park vandoor ging. Het verhaal werd vreemder toen bleek dat een man Terrie gevonden zou hebben, maar niet meer vindbaar leek.

In de twee weken die erop volgden liep de spanning voor eigenaresse Susan hoog op. Goede vriendin Kim vertelt aan NH Nieuws dat het tipgeld steeds maar verhoogd bleef worden, in de ijdele hoop dat iemand het hondje terug zou brengen.

Er kwamen al snel duidelijke aanwijzingen dat het hondje op een groep spelende kinderen af was gekomen, en dat een vrouw de puppy vervolgens toevertrouwde aan een voorbijganger. Die voorbijganger zou op de hoogte zijn van de situatie en zei dat hij de hond terug zou brengen, maar verdween daarna spoorloos.

Tot vanavond het verlossende telefoontje kwam. Een vrouw die op bezoek was bij haar ouders in Wormerveer had een man zien lopen en wist 99 procent zeker dat hij puppy Terrie bij zich had. Susan en vriendin Kim aarzelden geen moment en zochten de man op. Toen de deur open werd gedaan konden ze Terrie gelijk in hun armen sluiten. "Ik ben met Terrie in de auto gaan zitten, en de twee anderen die mee waren hebben nog even gepraat met die man. Het verhaal was heel erg vaag en uiteindelijk is het niet echt duidelijk geworden waarom hij Terrie nog had."

Het opvallendste vonden ze dat Terrie zo veel gegroeid leek in de twee weken die ze weg is geweest. "Het is natuurlijk een puppy, en die groeien zo snel. We waren allemaal echt verbaasd over hoe veel groter ze was geworden."

Puppy Terrie maakt het goed en wordt nu overladen met knuffels.