Vier mensen aangehouden na vermoedelijke ontsnappingspoging kopstuk Mocro Maffia

Rond 10.50 uur kreeg de politie een melding dat er een brandend busje op het terrein van de instelling stond. Volgens een woordvoerder 'lijkt het erop dat er een georganiseerde uitbraakpoging is gedaan'. Er kan in elk geval bevestigd worden dat 'meerdere personen hebben geprobeerd om in te breken'.

In samenwerking met onder meer de Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee zijn er vanmiddag vier mensen aangehouden, die hier mogelijk bij betrokken zijn.

Omar L. wordt beschouwd als een kopstuk van de Mocro Maffia. Hij werd afgelopen juli veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de liquidaties op Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in 2015. Ook werden drie pogingen tot liquidaties bewezen.

Ministerie

Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie zei dat het erop lijkt dat er vanmorgen een ontsnappingspoging is geweest, maar kon niet bevestigen dat het om Omar L. gaat. Later vandaag komt de politie met meer informatie.

Ook de advocaat van Omar L., Sander Janssen, kon nog niets bevestigen. Maar als de berichten kloppen, ligt de overplaatsing van Omar L. naar een andere gevangenis wel in de lijn der verwachtingen, aldus de advocaat.

Vorig jaar werd Omar L. met spoed overgeplaatst van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel naar die in Zutphen omdat er mogelijk plannen bestonden om hem binnen de gevangenismuren te vermoorden.

Niemand ontsnapt

De politie doet op dit moment nog onderzoek naar het incident. "We horen veel geruchten over wie de personen hebben geprobeerd uit te breken en hoe ze dat hebben gedaan. Op dit moment kunnen we geen mededelingen doen."

Er is in elk geval niemand ontsnapt uit de gevangenis, wordt er benadrukt in een persbericht.