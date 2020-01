KLM-piloten ontkennen de smokkel van 82 kilo cocaïne

SCHIPHOL - De drie Nederlanders die woensdag op het internationale vliegveld Ezeiza (Buenos Aires) zijn opgepakt na de vondst van 82 kilo cocaïne in een Martinair Cargo-vliegtuig zeggen niets met de zaak te maken hebben.

Dat zei hun advocaat Marta Nercellas tegen het AD. Volgens de advocaat zijn zij slachtoffer in de zaak.

In totaal zijn woensdag acht personen opgepakt die op vlucht MP6912 (Sao Paolo - Amsterdam, via Buenos Aires en Quito) zaten. De overige vijf verdachten zijn Argentijnen. Het ging om een blauw KLM Cargo-toestel, ingezet door Martinair dat onder de vlag van Air France-KLM opereert en onder meer polopaarden vervoerde.

Geen zicht

Op vrijgegeven videobeelden is duidelijk te zien hoe de drugs in Buenos Aires aan boord zijn gegaan. Hun advocaat zegt dat op het moment dat de drugs werden ingeladen de piloten boven in het vliegtuig zaten. Van daaruit konden zij niet zien wat er beneden werd ingeladen.