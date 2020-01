82 kilo coke gevonden in vliegtuig op weg naar Schiphol: drie Nederlanders opgepakt

SCHIPHOL - Op de luchthaven in het Argentijnse Buenos Aires is dinsdag ruim tachtig kilo coke gevonden in een vliegtuig dat richting Amsterdam zou gaan.

Dat staat in de Argentijnse krant Clarin. De lading drugs werd tijdens een douaneactie gevonden in het laadruim van het Martinair Cargo-toestel, dat stond op vliegveld Ezeiza.

Drie piloten en vier grondmedewerkers zouden zijn gearresteerd en worden verhoord. Één is nog voortvluchtig. Justitie in Argentinië probeert nu te achterhalen of de drugs in Ezeiza zijn ingeladen of al eerder aan boord zijn gekomen.

Bevestiging KLM

Een woordvoerder van KLM bevestigt aan het Algemeen Dagblad dat Argentijnse autoriteiten bezig zijn met een onderzoek naar een operatie van Martinair Cargo. "Gedurende dat onderzoek kunnen wij geen verdere uitspraken doen."

Het vliegtuig zou gisteren op het punt hebben gestaan om op te stijgen richting Quito in Ecuador, om daarna naar Schiphol door te gaan. Een dag eerder was de vlucht vanuit Amsterdam aangekomen, na een tussenstop in São Paulo, Brazilië.

Miljoenenwaarde

De actie werd met vijftig agenten en vijf drugshonden groots opgezet. De waarde van de enorme hoeveelheid cocaïne wordt geschat op zo'n 7.5 miljoen euro.

Volgens Clarin zater er polopaarden in het vliegtuig, maar hebben onderzoekers uitgesloten dat het verzenden van de paarden gerelateerd is aan de drugs.

De lokale politie is ook binnengevallen bij verschillende huizen in en rondom Buenos Aires.