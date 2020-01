Wederom remise voor Carlsen tijdens Tata Steel Chess

EINDHOVEN - Magnus Carlsen heeft voor de vijfde keer op rij gelijkgespeeld. Dit keer was de Russische Daniil Doebov de tegenstander.

De partijen werden deze keer niet in Wijk aan Zee, maar in het stadion van PSV in Eindhoven gespeeld.

Anish Giri

Schaker Anish Giri verloor van Alireza Firouzja, het 16-jarige talent uit Iran. Het was de eerste nederlaag van de Nederlandse grootmeester, na vier keer remise te hebben gespeeld. Firouzja kwam daardoor op gelijke hoogte met de Amerikaanse klassementsleider Wesley So, die tegen de Rus Vladislav Kovalev op remise uitkwam. Beiden hebben 3,5 punt.

Met 3 punten, tegen Giri 2, is Jorden van Foreest de hoogst geklasseerde Nederlander. Na zijn remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana staat hij gedeeld derde.