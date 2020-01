Negen gemeenten zijn klaar met vlieghinder in de nacht: gesprek met staatssecretaris

HAARLEM - Negen gemeenten zijn klaar met de hinder van vliegtuigen in de nacht boven Kennemerland. Die hinder is toegenomen sinds de zogeheten oostelijke nachtelijke aanvliegroute op de Polderbaan in 2015 is gesloten. Zij willen van staatssecretaris Cora Nieuwenhuizen-Wijbenga weten wanneer die aanvliegroute weer wordt geopend.

Ook willen de gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar duidelijkheid over het beloofde terugbrengen van het aantal nachtvluchten. In 2013 is in de Omgevingsraad Schiphol afgesproken dat de vluchten in het donker terug zouden gaan van 32.000 naar 29.000.

Onaanvaardbaar

De negen gemeenten willen de staatssecretaris in een gesprek wijzen op extra toename van de nachtelijke vlieghinder omdat Castricum-Noord en Limmen nu nog zwaarder worden gehinderd. Die geluidsoverlast ontstaat door afspraken over het terugdringen van de overlast bij de Zwanenburgbaan. De negen gemeenten vinden die toename van de hinder 'onaanvaardbaar.' Daarom moet van het negental de oostelijke aanvliegroute zo snel mogelijk weer open.

Verstoord in slaap

De negen gaan de staatssecretaris oproepen te stoppen met nachtvluchten. Die veroorzaken te veel hinder. Vliegtuigen produceren 's nachts veel geluid en er wordt betwijfeld of de nachtvluchten van belang zijn voor de mainportfunctie van Schiphol. En drie tot 17 procent van de inwoners is ernstig verstoord in de slaap, weten de negen uit onderzoek van de GGD.

De negen gemeenten zijn Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen.