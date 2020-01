Brandstichting bij woning in Purmerend: jong gezin kan ternauwernood ontsnappen

PURMEREND - Afgelopen juli kreeg een stel met twee jonge kinderen uit Purmerend de schrik van hun leven . Twee nog onbekende daders staken de bromfietsen bij hun huis in de fik, waardoor een grote brand ontstond. Vermoedelijk gaat het om een zakelijk conflict, maar volgens de politie is 'alle informatie nog welkom'.

Het gezinnetje kan wekenlang niet thuis wonen en leeft in angst dat iemand het op hen gemunt heeft. "Echt vreselijk", aldus politiewoordvoerder Wendy Boudewijn in Bureau NH. "We vermoeden ook dat het om een zakelijk conflict gaat, maar dat staat zeker nog niet vast. We houden alle opties open en alle informatie is dus ook welkom."

Signalement

De daders zijn op meerdere bewakingscamera's gespot. Ze zijn vermoedelijk rond de 20 jaar oud. Een van hen is lang en tenger, heeft zwart haar en Nike-schoenen. "De ander heeft een bol achterwerk", aldus de politie.