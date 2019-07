Twee scooters in brand in voortuin gezinswoning Purmerend: mogelijk aangestoken

PURMEREND - Twee scooters die in een voortuin van een woning aan de Roedestraat in Purmerend stonden, zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Het gezin dat in de woning woonde kon op tijd naar buiten vluchten. Het is nog niet duidelijk of het om een gerichte actie ging.

De twee scooters vatte rond 02.45 uur vlam. Het gezin werd door omwonenden gewaarschuwd en kon het pand verlaten. Door de hitte sprong de ruit aan de voorkant van het huis in duizenden stukjes. Hierdoor vond de rook een weg naar binnen. Ook de voordeur is zwaar beschadigd.

Lees ook: Binnenkant auto in de brand in Heemskerk

Volgens ooggetuigen laten bewakingsbeelden zien dat twee personen de scooters aansteken en vervolgens in de richting van de Grotenhuysweg vluchten. De politie moet dit nog bevestigen aan NH Nieuws en gaat een onderzoek starten.