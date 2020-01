Bussumer (78) eind mei voor rechter om kopstoot aan brandweerman

Slachtoffer en dader kregen het met elkaar aan de stok toen de brandweer een flinke brand bij restaurant Pepi's aan de Landstraat aan het blussen was. De brandweerman was een container aan het uitladen. Toen de brandweerman hem vroeg op een veilige afstand te gaan staan, kreeg hij een kopstoot.

Verdachte ontkent

De verdachte werd meteen na de kopstoot aangehouden en moest de nacht in een politiecel doorbrengen. De Bussumer ontkende vervolgens als snel dat hij de brandweerman bewust een kopstoot zou hebben gegeven. Volgens hem was het 'een ongeluk'. "Hij was heel druk aan het stampvoeten en gebaren, daarbij raakte hij me in mijn buik. Daardoor klapte ik dubbel en raakte mijn hoofd dat van hem. Het was zeker geen agressieve reactie", vertelde de verdachte eerder.

Mishandeling

De Bussumer staat nu dus eind mei voor de politierechter. Wat hem precies ten laste wordt gelegd, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zal dat waarschijnlijk mishandeling zijn.