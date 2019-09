Man die Bussumse brandweerman kopstoot gaf: "Het was een ongeluk"

BUSSUM - De omstander die zaterdagavond bij een grote brand in Bussum een kopstoot zou hebben gegeven aan een brandweerman zegt dat dat 'een ongeluk was'. Hij is geschrokken van alle aandacht.

De kopstootgever, een 78-jarige bewoner van een van de appartementen aan dezelfde straat als Restaurant Pepi's waar de brand was, deed gisteren zijn verhaal aan de Gooi en Eemlander. Tegenover NH Nieuws verwijst hij naar die verklaring, omdat hij op advies van zijn advocaat niks meer over de kwestie wil zeggen. "Maar het klopt van geen kant wat er over die kopstoot gezegd wordt", voegt hij daar nog wel aan toe.

De verdachte zegt tegen de krant dat hij voorafgaand aan de vermeende kopstoot een buurvrouw naar het appartementencomplex zag lopen. De brandweer zag de vrouw niet. De man kroop toen zelf onder het lint door en hield de buurvrouw tegen. Daarna ging het mis. "Die brandweerman begon mij, toen ik terugkwam, uit te schelden. Daar ben ik niet van gediend", vertelt hij.

Woordenwisseling

Dat liet hij de brandweerman ook weten, waarna er een woordenwisseling ontstond. "Hij was heel druk aan het stampvoeten en gebaren, daarbij raakte hij me in mijn buik. Daardoor klapte ik dubbel en raakte mijn hoofd dat van hem. Het was zeker geen agressieve reactie."

Vlak na het voorval werd de Bussumer aangehouden. De nacht van zaterdag op zondag bracht hij door in een cel, waar hij nog erg van onder de indruk is. Sinds zondagmiddag is hij weer thuis. Spijt zegt hij niet te hebben. "Het was een ongelukkig contact. Ik heb heel veel respect voor de hulpdiensten."

Afwachten

De Bussumer laat weten de zaak verder af te wachten. "Op verzoek van mijn advocaat zeg ik er nu verder niets meer over. Ik wacht wel af hoe het verder gaat en wat er gebeurt."

Burgemeester Ter Heegde van Gooise Meren: "Keur geweld ten zeerste af"

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren reageert drie dagen na 'de kopstoot' furieus: "Als burgemeester van Gooise Meren veroordeel ik dit geweld ten zeerste. Geweld tegen hulpverleners, of het nu brandweerlieden, politie, ambulancepersoneel of onze boa's zijn, is te allen tijde onacceptabel en moet wat mij betreft worden bestraft. Hiermee wordt een grens overschreden. Het is goed dat er aangifte is gedaan. Ik heb het hoogste respect voor de mannen en vrouwen die zich inzetten voor onze veiligheid. Mijn steun hebben ze en ik hoop dat het ook voor u allen geldt. Laten we hen gewoon de ruimte geven om hun werk professioneel te doen."