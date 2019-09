Psychische hulp voor Bussumse brandweerman die kopstoot kreeg

BUSSUM - De brandweerman die afgelopen weekend tijdens het blussen van een brand een kopstoot kreeg van een omstander, krijgt hulp van een professionele psycholoog. Het incident deed zich voor bij de grote brand die dit weekend woedde in restaurant Pepi's aan de Landstraat in Bussum.

Om ongelukken te voorkomen vroeg het slachtoffer het toegestroomde publiek ruimte te maken voor de zogeheten calamiteitencontainer die werd neergezet. Een van de omstanders werd daar zó boos van dat hij onverwacht een kopstoot uitdeelde aan de brandweerman. De commandant van de brandweer in Gooi en Vechtstreek John van der Zwan is geschokt na het incident. "Het kwam totaal onverwacht, je komt om te helpen en dan verwacht je niet dat iemand geweld gebruikt", reageert hij.

Hoofdofficier 'verbijsterd'

Martin Mager was hoofdofficier van dienst op de avond van de kopstoot. Hij werd als eerste geconfronteerd met het incident waarbij een van zijn manschappen betrokken was. "Ik was verbijsterd" zegt hij. "Ineens was er een incident in een incident. Mijn eerste zorg was het welzijn van mijn collega. We hebben onmiddelijk besloten dat hij niet verder kon werken. Omdat hij gewond was geraakt hebben we hem naar het ziekenhuis overgebracht."

Slachtoffer weer thuis

Het slachtoffer bleef een nacht in in het ziekenhuis ter observatie, artsen vreesden voor interne bloedingen. Die vrees bleek onterecht, de lichamelijke schade viel mee en de volgende dag mocht hij weer naar huis. Wat de impact van de kopstoot op de psyche van het slachtoffer is, wordt pas op termijn duidelijk. "Zo'n gebeurtenis heeft sowieso veel impact", zegt Van der Zwan. "Maar voor een hulpverlener is dat helemaal schrikken."

Psychologische hulp

Leidinggevenden en collega's houden het slachtoffer in de gaten, de dag na het ongeval hebben ze een aantal keer contact met hem gehad. Op de vraag of er ook professonele hulp beschikbaar is, antwoordt de commandant snel en zonder twijfel: "Die is er zeker. Collega's praten met elkaar maar er is ook een psycholoog beschikbaar".

Ondanks de gebeurtenis van afgelopen zaterdag is het slachtoffer vandaag gewoon weer aan het werk.