Grote brand in restaurant Pepi's in Bussum, 16 woningen ontruimd

BUSSUM - In restaurant Pepi's aan de Landstraat in Bussum is vanavond een zeer grote brand uitgebroken. Inmiddels is het vuur onder controle. De naastgelegen flat met 16 woningen werd ontruimd.

De brand ontstond rond 19.15 uur door een nog onbekende oorzaak. De brandweer schaalde op naar 'grip 1', wat betekent dat de hulpdiensten intensief samenwerken. Het dak werd ingezaagd om te onderzoeken waar de brand zich bevond. Rond 20.45 uur liet de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op Twitter weten dat de brand onder controle was.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het restaurant open op het moment dat de brand uitbrak. Toen de eerste brandweerwagen aankwam, had iedereen de eetgelegenheid al verlaten. Het personeel heeft geholpen bij de ontruiming. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Ontruimingen

Ook de naastgelegen dierenwinkel werd ontruimd. De dieren werden tijdelijk opgevangen in een woning aan de overkant van de straat en zijn niet gewond geraakt. De brandweer heeft metingen uitgevoerd in de winkel, maar niets gevaarlijks waargenomen. De dieren mochten daarom weer terug het pand in. Om hoeveel beesten het gaat, is niet duidelijk.

De bewoners van de zestien woningen die zijn ontruimd, werden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. De burgemeester kwam ter plaatse om met ze te spreken. Inmiddels morgen ze één voor één weer terug naar hun woningen.

Al eerder brand

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het restaurant. In 2015 ging het ook al eens mis, toen er olijfolie op de grill terechtkwam en er door de hitte een afvoerkanaal in brand vloog. Er raakte toen niemand gewond en de schade viel mee. Wat nu de oorzaak is van de brand, is niet bekend.