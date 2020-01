Drie verdachten aangehouden voor straatroof met boksbeugel Landsmeer

LANDSMEER - De drie jonge verdachten van een gewelddadige straatroof in Landsmeer afgelopen zomer, zijn aangehouden.

Op 6 januari werden al twee van de drie verdachten aangehouden door de politie. Dit waren twee jonge mannen van 20 en 21 jaar uit Landsmeer. Afgelopen maandag is een derde man aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Wijchen.

De eerste twee verdachten zijn al voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat ze naar huis mochten, maar wel verdacht blijven. De verdachte uit Wijchen wordt vandaag voorgeleid.

Boksbeugel

Afgelopen zomer werd een 60-jarige man uit Almere slachtoffer van een straatroof in Landsmeer. De man zat op 8 juni 2019 in zijn auto aan de Zonnedauwstraat wanneer hij twee jongens de straat over ziet steken. Eén van hen trekt plotseling het portier van de auto open en schreeuwt dat ze de telefoon en geld van het slachtoffer willen.

De man krijgt een klap met een boksbeugel en zijn mobiel wordt uit zijn handen getrokken. Een derde verdachte stapt bij de passagierskant de auto in. De Almeerder schreeuw om hulp naar een voorbijrijdende auto, waarop de drie verdachten vluchtten.