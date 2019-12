Man (60) krijgt klap met boksbeugel en wordt beroofd: drie verdachten nog spoorloos

LANDSMEER - Afgelopen zomer werd een 60-jarige man uit Almere slachtoffer van een straatroof in Landsmeer. De drie jonge verdachten zijn nog altijd spoorloos. De politie roept getuigen in Bureau NH op om zich te melden.

Volgens het slachtoffer gaat het om twee blanke en een donkergetinte jongen. Alle drie zouden ze rond de 20 jaar oud zijn. Een van hen had een langwerpig gezicht en droeg een grijze sweater met capuchon. Een ander droeg donkere kleding en de donkere jongen had een rode trui aan.

🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.