Dierenambulance vangt 30 ganzen en een eend besmeurd met frituurvet

Eerder vandaag werden aan de Thailandlaan in Aalsmeer, langs de N201, meerdere besmeurde ganzen aangetroffen. Hun verenpak was doordrenkt met frituurvet, waardoor de vacht 'lek' was geraakt.

Volgens dierenambulance-medewerker Ellen was het noodzaak om de dieren zo snel mogelijk te vangen om ze grondig te kunnen wassen. Later vanavond liet ze weten dat dat vooralsnog gelukt lijkt. "We hebben 30 ganzen gevangen, en een eend. Dat waren alle dieren die langs de weg zaten."

Speciale opvang

De dieren verblijven op dit moment in de opvang in Amsterdam. "Morgen gaan ze naar Den Haag, naar een speciale opvang waar ze goed kunnen worden gewassen. We hopen dat we ze kunnen ontdoen van het frituurvet. Een paar ganzen zijn er slecht aan toe, ze zijn niet allemaal fit."