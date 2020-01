Meer dan twintig ganzen besmeurd met frituurvet: "We móeten ze vangen"

AALSMEER - Bij de Thailandlaan in Aalsmeer zijn op twee verschillende plekken 23 besmeurde ganzen aangetroffen. De dieren zitten van snavel tot staart onder het frituurvet, zo meldt de Dierenambulance .

Vermoedelijk heeft iemand het kleverige goedje in de sloot gedumpt. "Hun verenpak is door het vet 'lek' en ze móeten gereinigd worden. We zijn bezig met een grootschalige spoedactie om ze te vangen", aldus een vrijwilliger. "Maar dat gaat nog niet zo makkelijk."

Weg mogelijk dicht

De ganzen zitten op een lastige plek langs de N201. De dierenambulance is momenteel in overleg met Rijkswaterstaat om de weg mogelijk een tijdje dicht te gooien.

Als de dieren gevangen zijn, gaan ze naar een speciale opvang in Den Haag. "Daar weten ze heel goed hoe je ze weer schoon en gewassen krijgt."