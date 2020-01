Marken haalt herinneringen op aan Aart Staartjes: "Dag Buurman"

"Dag Buurman", zei hij altijd, vertelt ex-buurman Outger Zondervan met een weemoedige glimlach op zijn gezicht aan NH Nieuws. Hij kan zich nog herinneren dat Aart de politieagenten liet schrikken met zijn bekende verschijning.

Een boze buurman was het zeker niet, zegt Outgers vrouw Geertje. "Altijd heel vrolijk en zelfs de kinderen kwamen langs om te spelen."

Een andere kennis van Aart is Janneke Zeeman. Zij verzorgde zijn huis als hij weg was naar zijn huis op Griekenland. "We raakten steeds meer in contact en aten ook wel bij hem thuis. Hij was altijd erg geïnteresseerd in mijn dochter Kelly die bij Ajax speelt. Dan vroeg hij naar blessures of hoe het ging." Ook kwam hij langs op verjaardagen. "Hij kon wel mopperen. Zeker tuurlijk. Vooral over de toeristen. Hij hield van zijn privacy."

Rust op het eiland

Piet Visser kwam hem vaak tegen als Aart met zijn vrouw een rondje om het eiland liep. "Ze hadden hier echt rust", aldus Piet. En dat is wat veel Markers vertellen. "Soms kwamen er wel eens toeristen langs en die vroegen dan naar zijn adres." Dat werd dan alleen doorgegeven als hij lang op vakantie was.

Verder werd hij vooral met rust gelaten, ook door de Markers zelf. Er is zo min mogelijk aan hem getrokken. Hij leende wel eens zijn naam voor een actiegroep, als er een natuurgebied beschermd moest worden tegen nieuwbouw. "Dat was dan ook omdat het zijn uitzicht was", aldus vriendin Trix. "Maar ook omdat hij begaan was met de natuur".

Uitzicht

In en rond het huis waar hij met zijn vrouw woonde, is veel veranderd. Sinds de grote kersenboom uit de tuin weg is, kwam hij ook niet meer graag langs, weet Trix.

John Doorewaard woont nu in het huis en is dol op het uitzicht. Hij leidt NH Nieuws rond.



Bekijk hier de hele reportage: "Hij had het huis ingericht met warme en vrolijke kleuren."