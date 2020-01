Acteur Aart Staartjes (81) overleden na verkeersongeval

AMSTERDAM - Acteur Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Dat heeft zijn zoon laten weten. De Sesamstraat-acteur wordt in besloten kring begraven.

Staartjes heeft vrijdag in Leeuwarden een ongeluk gekregen met zijn brommobiel. De acteur werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Meneer Aart

De acteur werd geboren in Amsterdam en bracht daar ook zijn jeugd door, waarna hij in de hoofdstad lessen aan de toneelschool begon te volgen. Daarna verwierf hij grote faam met onder andere de rol van Meneer Aart in Sesamstraat.

Voordat Staartjes naar Friesland verhuisde, woonde hij jarenlang op Marken.