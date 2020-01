FC Volendam mengt zich bovenin eerste divisie door zege op koploper SC Cambuur

Met Boy Deul voor het eerst sinds acht maanden in de basis gingen de Volendammers voortvarend van start. Na drie minuten kon Derry John Murkin de openingstreffer binnenwerken, maar de vleugelaanvaller had zijn vizier nog niet op scherp staan. Even later kon de ploeg van Wim Jonk alsnog juichen. Aanvoerder Deul had oog voor Francesco Antonucci, die bekwaam in de verre hoek afrondde en daarmee voor het vierde duel op rij het net wist te vinden: 0-1.

De Friezen kwamen vervolgens wat beter in de wedstrijd en kregen mogelijkheden via onder andere Robin Maulun, Robert Mühren en Doke Schmidt. Het grootste gevaar voor rust kwam echter van de kant van Volendam. Jari Vlak mocht aanleggen vanaf twintig meter, maar de jonge middenvelder zag zijn poging met zijn linkervoet afketsen op de paal achter doelman Sonny Stevens.

Opsteker

Dat beide teams er een sensationele tweede helft van wilden maken, werd al snel duidelijk. Een treffer van de Volendamse Cambuur-spits Mühren werd kort na de thee afgekeurd en aan de andere kant was het direct daarna wél raak. Murkin reageerde het snelst op de kluts in het zestienmetergebied van Cambuur en punterde zodoende de 0-2 binnen.

Door de tweede Volendamse treffer was Cambuur genoodzaakt om nog meer aan te dringen. Meer dan wat afstandschoten wist de ploeg van trainer Henk de Jong echter niet te creëren. Het was Volendam dat in deze fase wel gevaarlijk wist te worden via Murkin. De Engelsman kreeg een voorzet van de rechterkant, maar zijn kopbal eindigde in de handen van doelman Stevens. Nadat Mühren via een kopbal het doel niet wist te vinden, lukte het Cambuur uiteindelijk dan toch om aansluiting te vinden bij de Noord-Hollanders. Jamie Jacobs was het eindstation van een vlotlopende aanval en tikte de 1-2 binnen.

Overleven

Vanaf dat moment zochten de Friezen nog nadrukkelijker de aanval en zij werden via onder andere Mühren nog enkele keren zeer gevaarlijk. Toch wisten ze niet meer te scoren en mocht Volendam drie punten bijschrijven op bezoek bij de koploper. Door de zege mengt Volendam zich nog nadrukkelijker in de top van de eerste divisie. De ploeg van Wim Jonk staat nog vijf punten achter op Cambuur, dat nog wel de eerste plaats bezet.

Opstelling Cambuur: Stevens; Schmidt (Van der Kaap/77), Mac-Intosh, Schouten, Sambissa; Jacobs, Hoedemakers, Maulun; Antonia (Oratmangoen/65) , Mühren, Kallon (Paulissen/81)

Opstelling FC Volendam: Bakker; Betti (Fadiga/77), M. Tol, v/d Ven, Smal; A. Plat, Antonucci, J. Vlak; Doodeman, Deul, Murkin (Kaars/77)