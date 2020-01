Vuurwerkwinkel wil sluiting voorkomen door te stoppen met knalvuurwerk en pijlen

KROMMENIE - Het is dé discussie van de laatste weken: moet er nou wel of niet een vuurwerkverbod komen? Een heikele kwestie voor de vele verkopers in de regio, die ook naar oplossingen zoeken. Vuurwerkgigant Zaanstreek wil als gebaar van goede wil een gedeelte van het assortiment opgeven, om zo een volledig vuurwerkverbod te voorkomen.

"In de gemeente Zaanstad zijn het acht punten, geloof ik", vertelt ze. "Laten we naar de gemeente gaan, laten we een convenant opstellen en zeggen: wij willen afstand doen, om gehoor te geven aan de geluiden om ons heen."

De andere verkopers die Mascha heeft kunnen spreken staan er volgens haar positief tegenover. Als het convenant er komt, blijft er alleen nog siervuurwerk over in de winkels. In Mascha's winkel is dat goed voor bijna driekwart van de omzet.

Actie

Ondanks dat ze denkt dat illegaal vuurwerk de grootste problemen veroorzaakt, wil ze actie ondernemen: "Kijk, ik kan niet tegen onrecht", zegt ze. "Maar je kan blijven zitten wachten in angst, of je kan zelf wat ondernemen."