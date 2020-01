Egmond aan Zee maakt zich op voor sportweekend van het jaar

EGMOND AAN ZEE - Met de mountainbikerace Egmond-Pier-Egmond en de NN Egmond Halve Marathon maakt het dorpje Egmond aan Zee zich op voor het sportweekend van het jaar. Sporthal de Watertoren is, zoals elk jaar, het episch centrum van de evenementen. Beheerder Onno Tijm heeft het er maar druk mee. "Het zijn lange dagen maar ik heb er zin in."

Egmond op de kaart

"We zijn vanmorgen vroeg begonnen en om negen uur vanavond zijn we nog bezig. Je moet ook een beetje om jezelf denken door af en toe pauze te nemen." Ondanks de drukte doet Onno het met plezier. "Dit zijn toch de evenementen van het jaar. Over twee weken krijgen we ook nog de wandelmarathon. Dan zet je Egmond aan Zee natuurlijk wel weer even op de kaart."

Ook in het dorp worden de puntjes op de i gezet voor het sportweekend. Langs de boulevard worden de dranghekken geplaatst. En ondanks het weer zijn er ook wat fietsers die de wind trotseren om het parcours te verkennen. Peter Heeremans uit IJmuiden en zijn vriendin Ines Groeneveld hebben alvast een klein rondje gedaan. "Het is altijd een mooi evenement om aan mee te doen", vertelt Heeremans. "Er doen altijd heel veel mensen aan mee en het is écht een mooie uitdaging."