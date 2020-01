Ondernemers klaar voor druk sportief weekend in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Met de Egmond-Pier-Egmond strandrace en Egmond Halve Marathon in aantocht wordt het een van de drukste weekenden van het jaar voor Egmond aan Zee. Met vele duizenden sporters en toeschouwers is dat natuurlijk interessant voor de plaatselijke ondernemers.

"Handenwrijvend zeker, want we proberen er allemaal iets moois van te maken", zegt Richard Kaandorp van Ondernemersvereniging Egmond Actief. "We zetten Egmond op de kaart, op een positieve manier".

Toegegeven zullen de horecaondernemers meer profiteren dan de winkeliers, "maar alle lopers gaan via de Voorstraat naar de start en weer terug naar de sporthal toe, dus we laten wel ons winkelbestand zien."