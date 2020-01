Amsterdamse Isabella (25) dupe van noodlijdende maatschappij AtlasGlobal

Bij het boekingsplatform werd ze met een kluitje in het riet gestuurd. "Het staat allemaal nog in het systeem, zeiden ze. We vinden het gek, maar de vluchten moeten gewoon gaan. We kunnen niets voor je doen. Sorry."

Vol ongeloof belde ze de klantenservice van AtlasGlobal. Een medewerker vertelde haar dat 'alle vluchten van AtlasGlobal in januari tussen Istanboel en Amsterdam gecanceld waren'. "Om mijn geld terug te krijgen moest ik maar met de booking agency bellen, en dat was het."

Tot ze eerder deze week een in het Turks geschreven e-mail van AtlasGlobal ontving. "M'n Turks is niet zo goed, dus ik heb een vriend gevraagd te vertalen. Hij zei dat m'n vlucht gecanceld is."

"In oktober had ik geboekt voor 18 januari", vertelt de Amsterdamse aan NH Nieuws. "Dus inmiddels was ik al wat afspraken aan het maken."

Ook op Schiphol ving Isabella aanvankelijk bot: "Daar zeiden ze ook dat de vluchten nog in het systeem stonden, maar nadat ze het bij een collega had gecheckt, bleek dat AtlasGlobal in december hetzelfde grapje had uitgehaald. Dat ze hoogstwaarschijnlijk op het randje van faillissement staan."

Inderdaad, eind november meldde mediapartner Luchtvaartnieuws.nl dat de Turkse maatschappij had bekendgemaakt door financiële problemen 'tot en met 21 december de hele vluchtuitvoering' te staken. Vanaf 21 december vloog de voormalig KLM-partner weer dagelijks tussen Amsterdam en Istanboel en Londen en Istanboel, al was de vloot op dat moment al uitgedund tot drie toestellen.

Opleving van korte duur

Die opleving bleek van korte duur, want gisteren meldde Luchtvaartnieuws.nl dat de vluchtuitvoering vanaf vandaag - in ieder geval tijdelijk - wordt gestaakt. Alle vluchten tot en met 12 januari zijn in ieder geval geschrapt, al 'is het nog maar de vraag of de lijndienst daarna terugkeert'.

Op sociale media klagen veel passagiers dat hun vluchten op het laatste moment zijn geschrapt en dat de klantenservice onbereikbaar is. Het zou niet meer mogelijk zijn om tickets via de website van AtlasGlobal te kopen, al komt dat voor Isabella te laat.

Turkish Airlines

Ze hoopt dat ze de kosten voor het retourticket terugkrijgt, maar vindt het 'bizar dat AtlasGlobal niet eens even de moeite heeft genomen om alle passagiers in een iets laagdrempeligere taal te laten weten dat de vlucht gecanceld is'. Of ze inmiddels een plan B heeft? "Ik heb nu voor dezelfde data bij Turkish Airlines geboekt."