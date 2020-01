Poes Vlekkie spoorloos na ontsnapping in laadruimte Schiphol

SCHIPHOL - Leonie Juffermans zit met de handen in het haar: na een vlucht richting Schiphol met haar poes Vlekkie, wist het kleine diertje te ontsnappen en is sindsdien spoorloos.

Dat schrijft de wanhopige poezeneigenaar op Facebook. Op 5 januari landde Juffermans op Schiphol en hoopte ze haar "allerliefste trouwste vriendin" mee te nemen naar huis.

Veel meegemaakt

Dat verliep helaas anders: "Onderweg is tijdens het laden de transportbak stukgegaan en is Vlekkie ontsnapt. Ze is nu ergens bij het Laden & Lossen-gedeelte", vertelt ze. "Ze heeft al veel meegemaakt en is me erg dierbaar."

Vlekkie is een erg schuwe poes, die wel vaak reageert als je haar roept. Juffermans hoopt dat al het personeel dat rondom Schiphol werkt mee kan uitkijken naar haar huisdier. Het bericht op Facebook is inmiddels al ruim 8.000 keer gedeeld.