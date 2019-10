De ondergrondse wereld van Schiphol: dit is de weg die jouw koffer aflegt

SCHIPHOL - Voordat je koffer met je mee omhoog de lucht in gaat, op weg naar een van de ruim driehonderd bestemmingen vanaf Schiphol, duikt hij eerst nog een tijdje een reusachtige kelder in. Het transport van je bagage kan soms zelfs drie kwartier duren van inchecken tot inladen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op het moment dat je je koffer in de vertrekhal incheckt, begint voor je bagage een volautomatische reis naar het vliegtuig. Slimme scanners langs de lopende banden in de bagagekelder lezen het label op de koffer en die sturen die naar de juiste aanhangwagens. Schiphol heeft zelfs robotbeladers die deels het zware werk van de bagagemedewerkers lichter maken.

Een deel van het laden op de aanhangwagens gaat nog steeds handmatig, net als het beladen van het vliegtuig. Het is zwaar werk dat dag en nacht doorgaat. In totaal werken er tweeduizend bagagemedewerkers en afhandelaren in de kelder van Schiphol.

Onder Schiphol ligt er zo'n 50 kilometer aan transportbanden die de koffers van incheck tot vliegtuig brengen:



Een koffer wordt met een snelheid van 30 kilometer per uur door de kelder getransporteerd. Deze hele rit van check-in tot vliegtuig duurt minimaal 25 minuten en kan oplopen tot 45 minuten. Soms hoeft een koffer niet meteen naar een toestel worden gebracht. Die wordt dan automatisch opgeslagen in een soort kofferflat, waar plaats is voor achtduizend stuks bagage.

In deze video is een camera op een koffer geplaatst:



Per dag worden er gemiddeld 130.000 koffers naar de juiste vliegtuigen worden gebracht. Tijdens piekdagen zoals in de zomer kunnen dat er veel meer worden. Volgens Schiphol rollen er jaarlijks 50 tot 60 miljoen koffers in de bagagekelder onder de luchthaven.

