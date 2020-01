Kolhorner Martien verleent eerste hulp aan gevallen motorrijder tijdens Dakar Rally

JEDDAH - De eerste dag van de Dakar Rally 2020 is er voor Martien Jimmink direct eentje om niet snel te vergeten. De Kolhorner, die zelf ook meeracet, moest namelijk eerste hulp verlenen aan een gevallen motorrijder.

Dat schrijft hij in zijn eigen blog, waarin hij vertelt over zijn avonturen tijdens de twaalf dagen durende race door Saudi-Arabië. De deelnemers gingen vanmorgen van start in Jeddah en onderweg naar Al Wajh stuitte Jimmink op een gevallen motorrijder.