Kolhorner Martien Jimmink maakt zich weer op voor Dakar Rally

KOLHORN - Hij was vorig jaar een sensatie door als oudste Nederlander ooit mee te doen aan de Dakar Rally. De 59-jarige Martien Jimmink uit Kolhorn is van plan om weer het record te verbreken. "Ik ga hoe dan ook, er is geen weg meer terug."

"Ik heb dit jaar eigenlijk heel laat besloten dat ik zou gaan", zegt Martien Jimmink tegen mediapartner Regio Noordkop. "Waardoor ook de merchandise laat op gang kwam. Ik kom nu nog 55.000 euro te kort, maar er komt nog onder meer een woestijnparty."

Hij hoopt daarnaast dat op korte termijn zich een aantal extra sponsors aandienen. Jimmink: "Dan kan ik nog een paar shirts drukken en de motor beplakken. Binnen een maand staat de motor immers op de boot en dan kan ik er niets meer aan doen."

'Zelf betalen'

En als het benodigde bedrag er niet komt? "Dan gaat mijn vrouw dat betalen", zegt de motorcoureur met een lach. "Nee, maar dan moeten we het zelf betalen. Het is niet anders. Ik heb besloten dat ik ga, er is geen weg meer terug." Hij besloot relatief laat dat hij voor de tweede keer wilde meedoen met de Dakar Rally. "Ik twijfelde, omdat ik al had bereikt wat ik wilde bereiken. Maar ik heb me door mijn teammanager laten overhalen het nog één keer te doen. 'Je hebt jezelf al bewezen en je kunt het gemakkelijk nog een keer', zei hij."

De Dakar Rally is in januari in Saoedi-Arabië. "Ik heb stage gelopen in Irak en ken een paar woordjes Arabisch. Het trekt me wel om daar heen te gaan. Ik denk dat het een legendarische Dakar gaat worden, met gigantisch mooie gebieden waar we doorheen gaan rijden."

Hij bereidt zich met veel fietsen voor op de race: "Vooral om fit te worden, maar het werk in het bloembollenbedrijf gaat voor."

Bekijk hieronder het uitgebreide interview dat onze mediapartner Regio Noordkop had met Martien Jimmink: