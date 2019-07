Motorcrosser Martien Jimmink gaat voor tweede Dakar-avontuur: "Mijn fans gaven de doorslag"

KOLHORN - Hij heeft flink lopen twijfelen, maar motorcrosser Martien Jimmink staat begin volgend jaar opnieuw aan de start van de loodzware Dakar-rally. De race wordt gehouden in Saudi-Arabië op een loodzwaar parcours waar elke fout fataal kan zijn. Jimmink ziet die uitdaging wel zitten.

"Ik heb het eerst aan mijn vrouw gevraagd. Maar die zei 'tuurlijk mag het', dus dat is hartstikke lief. Ik heb heel lang getwijfeld want mijn ouders vinden het echt vreselijk. Die zijn 80, 83 jaar oud en ik heb wel gedacht of ik ze het weer aan moet doen"

Zijn fans trokken hem uiteindelijk, grotendeels, over de streep: "Die hebben er dit jaar zo van genoten. Ze zeiden: 'Mart, doe het nog een keer" maar ik dacht: 'ik ga het niet meer doen'. Ze hebben me zo gedragen op moeilijke momenten in de woestijn."

Het lijkt nu soms of Jimmink weer terug is in de woestijn van Peru en Chili. Hij heeft een loonbedrijf en is tulpenbollen aan het oogsten in de buurt van Slootdorp. Met het opwaaiende stof komt het Dakar-gevoel weer naar boven. "Wat is dit een lekker gevoel", zegt Jimmink als hij een klein stukje op zijn crossmotor over het land rijdt.

Oudste deelnemer

De afgelopen editie was de crosser uit Kolhorn de oudste deelnemer en dat zou komend jaar zomaar opnieuw kunnen gebeuren: "Ze zeggen al dat ik mijn records wil verbreken. Maar ik wil gewoon weer finishen. Het navigeren moet nog wel beter."

Voor de editie van 2020 gaat Jimmink nog uitgebreid trainen, onder andere bij een vriend en monteur in Portugal. Voor de rally is nog wel een hoop geld nodig. Het avontuur kost 120.000 euro, driekwart daarvan moet nog binnen komen. "We hebben een sponsorplan geschreven en daar gaan we binnenkort de boer mee op."