Ex-Leeuwinnen laten ruime voorsprong bijna uit handen glippen tegen Koninklijke HFC

Dit keer was het debuterende eerste vrouwenteam van HFC de tegenstander van de ex-internationals. De derde klasser kreeg versterking van een aantal speelsters uit de regio Haarlem. Voor de ex-internationals is het de tweede keer dat zij de traditionele nieuwjaarswedstrijd spelen.

Mitchell op dreef

HFC kreeg in de openingsfase de nodige kansen, maar had in de afwerking het geluk niet aan de zijde om de mogelijkheden uit te drukken in doelpunten. Het was bijna een wonder dat de bal er niet in ging, want twee honderprocentkansen verdwenen naast het doel.

In het voetbal geldt dan altijd de wet: 'als jij niet scoort, dan doet je tegenstander dat wel'. De ex-internationals sloegen na 25 minuten spelen dan ook toe vanuit de omschakeling. Latoya Mitchell speelde slechts 1 interland in 2006 tegen IJsland, maar had er bij de ex-internationals behoorlijk zin in. De aanvalster passeerde met haar specialisme schaar de keepster en verdubbelde de score voor de Leeuwinnen: 0-2.

Grote namen op het veld

Pauw en Jonker hadden de beschikking over ervaren krachten als Dyanne Bito (146 interlands), Daphne Koster (139), Claudia van den Heiligenberg (97) en Kirsten van de Ven (87). Na rust had Van den Heiligenberg de Oranje Leeuwinnen op een grotere voorsprong moeten zetten. Ze omspeelde de doelman, maar schoot de bal voor open doel op de paal.

In de 53ste minuut maakte Van den Heiligerberg haar misser goed door de aangeefster te zijn bij de 0-3. De keeper van HFC zag er niet lekker uit bij een voorzet, dook er onderdoor, vervolgens kwam de bal voor de voeten van Van den Heligenberg en kon Poldervaart afronden.

Spannend slot

HFC zette nog een behoorlijk slotoffensief in. En met resultaat, want Roos van der Sluis schoot in de 78ste minuut de 1-3 op het scorebord. De speelster van DSS trapte een vrije trap keurig raak en liet Martine van Pelt kansloos op de inzet. Vijf minuten voor het einde maakte Simay Selvi de westrijd ineens nog heel spannend door de 2-3 te maken. Voor HFC bleek dat echter het maximaal haalbare.