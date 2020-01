LIVE NH Sport: Ex-internationals in Haarlem

HAARLEM - Twee keer klinkt zaterdag het Wilhelmus door de speakers bij Koninklijke HFC in Haarlem. Om 12.00 uur speelt het eerste vrouwenteam tegen de ex-Oranje Leeuwinnen en om 14.30 uur is de beurt aan de Zaterdag-1 dat het tegen de selectie van Sjaak Swart en Ben Wijnstekers opneemt. Beide duels zijn live op tv te zien bij NH Sport.

Voor de vrouwen is het de tweede keer dat ze naar de Spanjaardslaan komen voor de nieuwjaarswedstrijd. De primeur eindigde vorig jaar in een nipte 4-3 overwinning op de Royal Haarlem All Stars.

Dit keer is het dit seizoen debuterende eerste vrouwenteam van HFC de tegenstander. De derde klasser krijgt versterking van een aantal speelsters uit de regio Haarlem. De voormalig bondscoaches Vera Pauw en Andries Jonker hebben de beschikking over ervaren krachten als Dyanne Bito (146 interlands), Daphne Koster (139), Claudia van den Heiligenberg (97) en Kirsten van de Ven (87). De aftrap is om 12.00 uur. De voorbeschouwing van NH Sport begint om 11.45 uur met als gast oud-bondscoach Ed Engelkes.

