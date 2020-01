Gevallen acrobate Wereldkerstcircus aan nek geopereerd

AMSTERDAM - Kristina Vorobeva, een van de twee circusartiesten die vrijdag uit de nok van Carré zo'n 10 meter naar beneden vielen, is aan haar nek geopereerd. "Ze had een verschoven wervel. De operatie is geslaagd, het is even afwachten wat het resultaat is", zegt theaterproducent Henk van der Meijden.