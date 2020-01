Artiestenduo valt van 10 meter bij kerstcircus in Carré

AMSTERDAM - Tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn twee artiesten vanavond van grote hoogte naar beneden gevallen.

De show is per direct gestopt. Het gebeurde zeven uur, voor de ogen van het aanwezige publiek.

Volgens de politie vielen twee artiesten (een duo-act) van tien meter hoogte naar beneden. Meerdere ambulances en een traumateam zijn opgeroepen naar het theater. Één van de slachtoffers zou ernstig gewond zijn geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Sky Angels

Een ooggetuige vertelt aan AT5 dat het zou gaan om de act 'Sky Angels'. Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van het Wereldkerstcircus. "Het was een probleem met die act. Er is inderdaad brandweer en medische assistentie in de zaal."

Volgens de bezoeker lag de artiest één artiest bewusteloos op de vloer. Lees hier zijn hele verhaal.

Carré was vanavond uitverkocht. Het publiek werd na het ongeval naar buiten geleid. De woordvoerders van Carré en het kerstcircus kunnen nog geen commentaar geven.

Het zou gaan om deze act.