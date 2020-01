Crowdfunding opgezet voor vernielde kinderbus

HAARLEM - Er is een crowdfunding opgezet voor de afgebrande bus van h et Haarlemse kinderdagverblijf Dikke Maatjes. Vandalen gooiden op oudejaarsavond vuurwerk in de bus die gebruikt werd voor het vervoer van zo'n 150 kinderen.

Inmiddels staat de teller al bijna op 4.000 euro en dit bedrag stijgt met de minuut. Met de crowdfunding hopen ze in totaal zo'n 15.000 euro bij elkaar te sprokkelen voor een nieuwe bus.

Handen ineenslaan

De actie is opgezet door de ouders van de kinderen van de kinderdagverblijf. Op de crowdfundingwebsite staat het volgende: "Een nieuwe tweedehands bus is een forse investering voor Dikke Maatjes en niet 1-2-3 te realiseren. Als ouders van kinderen op Dikke Maatjes willen wij de handen ineenslaan om Dikke Maatjes te helpen zo snel mogelijk een nieuwe bus te realiseren. Elke donatie is welkom en een stap in de richting van een nieuwe bus."