Vuurwerkvandalen slopen geliefde kinderbus: "Einde aan alle leuke uitjes"

HAARLEM - Een ritje naar het museum of naar het zwembad zit er voorlopig niet meer in voor zo'n 150 kinderen van het Haarlemse kinderdagverblijf Dikke Maatjes. Vandalen gooiden op oudejaarsavond vuurwerk in de bus die gebruikt werd voor het vervoer.

Directeur Hans Hendriksma is er kapot van. Met hart en ziel knapte hij de vijfentwintig jaar oude stadsbus op, om de kinderen van zijn buitenschoolse opvang mee naar musea en andere uitjes te brengen. "We leenden hem ook vaak uit aan scholen, zodat ze niet met de hele klas op de fiets naar een museum moesten. De bus werd voor allerlei maatschappelijke doelen kosteloos door ons ingezet", vertelt hij.

Siervuurwerk

De daders hebben de achterruit van de bus ingegooid, vermoedelijk met de baksteen die nog op een van de stoelen in de bus ligt. "Vervolgens is het siervuurwerk naar binnen gegooid, waardoor de brand is ontstaan. Met als gevolg dat deze bus total loss is en eigenlijk naar de sloop kan", aldus Hans.

Blussen

Rond 2.00 uur 's nachts in het nieuwe jaar kreeg Hans het bericht dat zijn bus in brand stond. "Ik ben in de auto gesprongen en ernaartoe gereden. Toen stond de brandweer hier al en die waren druk met blussen." Van de achterkant van de bus is vrijwel niets meer over en de vlammenzee heeft het interieur compleet verwoest.