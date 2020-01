Blijdschap en tranen bij miljoenenverdeling in Nieuw-Vennep: "Ik geef alles aan familie"

NIEUW-VENNEP - 'Wauw', 'dit had ik nooit verwacht' en 'ik kan het niet geloven': alle emoties passeerden de revue bij de Nieuw-Vennepse winnaars van de PostcodeKanjer van 54,7 miljoen. De gelukkigen, bewoners van postcode 2151 BZ, kregen vanavond hun miljoenen uitgereikt.

Dat gebeurde in het RTL-programma 'Postcode Loterij: The Biggest Quiz'. Presentatoren Winston Gerschtanowitz en Caroline Tensen verrasten de winnaars thuis aan de Westerdreef, en dat leverde emotionele momenten op.

"Ik kan het niet geloven", aldus een bijna 81-jarige winnaar. De tranen rollen over zijn wangen wanneer hij ruim 2,2 miljoen euro op zijn lot ziet staan. "Ik heb zelf helemaal geen wensen, maar ik geef alles aan mijn dochter en twee kleinzoons."

Herinneringen creëren

Een eveneens 80-jarige buurman, die hetzelfde bedrag wint, kan zijn emoties ook niet bedwingen. "Mijn wens is gezondheid, want dat ben ik niet altijd", vertelt hij. "Met dit bedrag kunt u mooie herinneringen creëren met de tijd die er nog is samen", troost Tensen hem.

De blijdschap is groot, ook bij een andere winnaar. "Wat ik met het geld ga doen? Nou, ik heb aan mijn kleindochter beloofd dat áls ik zou winnen, ik haar trouwfeest zou betalen. Dat feestje gaat er zeker komen nu!"